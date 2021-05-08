Son dakika haber: Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
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Son dakika haber: Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika haber: Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekipleri kuyuya düşen bir keçiyi kurtarmak için seferber oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekipleri kuyuya düşen bir keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Keçi ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı kuyudan çıkarılarak ayrı kaldığı sürüsüne kavuştu.

Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kocetepe otluk alanda keçilerini bıraktı. Bir süre sonra sürüsündeki keçilerden bir tanesinin olmadığını fark eden çoban keçinin sesinin yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyudan geldiğini fark etti.

Kendi çabalarıyla keçiyi çıkaramayan Kocatepe, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler keçiyi, halat yardımıyla düştüğü kuyudan yukarı çekti.

Sahibine teslim edilen keçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve sürüye katılarak normal yaşantısına geri döndüğü belirtildi. - MUĞLA

Son dakika haber: Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika haber: Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika haber: Kuyuya düşen keçi itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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