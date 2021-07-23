Son dakika haber | Kütahya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Emine ve Şenay A. ile otomobildeki Rabia B, Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine A. kurtarılamadı.

Durumu ağır olan 4 yaralının ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin