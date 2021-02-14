Son dakika haber... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)
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Son dakika haber... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)

14.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:27
Son dakika haber... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)

Bir son dakika haberine göre ALKIŞLARLA KARŞILANDINijerya açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemide kaçırılan 15 gemiciden Halil Gülgüç, Adana Havalimanı'nda ailesi tarafından karşılandı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Nijerya açıklarında 21 gün önce korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemide kaçırılan 15 gemiciden Halil Gülgüç, Adana Havalimanı'nda ailesi tarafından karşılandı. Gülgüç daha sonra Türk bayrağı asılı aracıyla memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine geldi. Evinin önünde komşuları ve yakınları tarafından alkışlarla karşılanan Gülgüç, sevenlerine sarılarak hasret giderdi.

'BANA ÇİFTE HEDİYE OLDU'Gülgüç, kurtarılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, evine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Eşi Zeynep Gülgüç ise, "Allah'a çok şükür, kazasız belasız evine döndü. Çok mutluyum. Haberi aldığımda doğum günümdü. Bugün de Sevgililer Günü. Bana çifte hediye verdi" dedi.OKAN ÇALIŞKAN

Son dakika haber... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)
Son dakika haber... Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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