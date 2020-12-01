Bursa'da kuraklık içme suyu rezervini azalttı
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Bursa'da kuraklık içme suyu rezervini azalttı

01.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:42
Bursa'da kuraklık içme suyu rezervini azalttı

Bursa'da son yıllarda yağmur ve kar yağışının az olmasından dolayı barajlardaki doluluk oranları düştü.

Bursa'da son yıllarda yağmur ve kar yağışının az olmasından dolayı barajlardaki doluluk oranları düştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıldan bu yana hissedilen kuraklığın Bursa'nın içme suyu rezervlerini olumsuz etkilediği, barajlardaki su miktarının günden güne azaldığı bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre Bursa'da son 100 yılın en kurak 5'inci yılının geride kaldığı belirtilen açıklamada, "Nilüfer Barajı'nda yüzde 5, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 40 seviyesine düşen su miktarı, Bursa'nın bir su krizi ile yüzleşmek zorunda kalabilme ihtimali noktasında alarm veriyor." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlardaki su seviyesine dikkati çekerek, vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) geçen yıl eylül ayından itibaren derin su kuyuları ile şebekeye takviyede bulunduklarını, kuraklığı çok önceden öngörüp gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"İklim değişikliği ve bunun bölgemize yansıyan etkilerini çok yakından takip ederek olumsuz senaryolara karşı geliştirmiş olduğumuz kriz eylem planımız ile Bursa'nın bugüne kadar susuz kalmasını önlemeyi başardık. Ancak beklenen yağışların halen alınamamış olması, pandemi nedeniyle artan su tüketimi ve kuraklığın halen devam etmesi bizleri, vatandaşlarımızın çok da hoşuna gitmeyecek tedbirleri almak zorunda bırakabilir. Dileğimiz bir an önce mevsimsel yağışların başlayarak hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşların hayatını normal akışında sürdürmesini sağlamak."

Su tasarrufuna dikkat çeken Başkan Aktaş, "İklim değişikliği ve yağış rejimindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Bursa'nın 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı isale hattı projesi çalışmaları hızlandı. Özellikle önümüzdeki 2 yılda ve aslında genel olarak bundan sonra her zaman suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak büyük önem taşıyor. Altyapı yatırımları ile su kayıp kaçak oranını yüzde 20'lere kadar indirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'da kuraklık içme suyu rezervini azalttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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