Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
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Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor

23.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:00
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor

Son dakika gündem haberine göre Gaziosmanpaşa'nın ikinci yüzme havuzu olmaya hazırlanan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gaziosmanpaşa'nın ikinci yüzme havuzu olmaya hazırlanan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu olarak hizmet verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapımı hızla sürüyor. Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Gaziosmanpaşalı'yı yüzme ile buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu olarak hizmet verecek. 150 m alana sahip olacak fitness salonu; step, aerobik, pilates gibi sporların yapılmasına imkan tanıyacak.

Yeni şampiyonlar yetiştirilecek

İlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak olan tesis, bin 260 metre kare alanda inşa edilecek ve 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, bay bayan soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. Yüzme bilmeyen vatandaşlara yüzme eğitimlerinin verileceği Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekan olarak bölge halkına hizmet verecek. - İSTANBUL

Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika haber: Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaatı hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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