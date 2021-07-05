Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da metrobüs kazası yaşandı. Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrobüs seferleri Beylikdüzü yönünden aralıklarla sağlanabiliyor.

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da müzikholde dehşet anları: 'Bu mekanı açtırmayacağım' diyerek kurşun yağdırdı
İstanbul'da müzikholde dehşet anları: "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Seray Kaya Kartal Tibet Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 09:02:02. #1.13#

title