Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da metrobüs kazası yaşandı. Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Metrobüs seferleri Beylikdüzü yönünden aralıklarla sağlanabiliyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı