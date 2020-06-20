Son dakika haber: Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor
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Son dakika haber: Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor

Son dakika kültür sanat haberine göre Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor Ahşap atölyesindeki 12 kadın, ilçenin tarihi konak, köprü ve cami gibi sembollerine ahşaba oya gibi işliyor Çukurova Kalkınma Ajansı, Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesi'nin desteği ile ilçeye kazandırılan Kozan Belediyesi Sosyal...

20.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:48

Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor

Ahşap atölyesindeki 12 kadın, ilçenin tarihi konak, köprü ve cami gibi sembollerine ahşaba oya gibi işliyor

ADANA - Çukurova Kalkınma Ajansı, Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesi'nin desteği ile ilçeye kazandırılan Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ahşap atölyesinde görev alan 12 kadın, oya gibi işledikleri ahşap ürünleriyle ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor.

2 milyon 281 bin TL'lik yatırım maliyeti ile hizmete açılan Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, kadınların sosyal yaşam alanı oldu. Merkezde açılan ahşap atölyesinde Kozanlı 12 kadın, ahşap kursunun ardından ilçelerini tanıtmak için tarihi konak ve köprü ve camisini ahşaba oya gibi işliyor.

Matkaptan, tutmak ve zımpara makinesine kadar tüm gereçleri kullanan kadınlar, ilçenin tarihi Hurmalı konağı, Hoşkadem cami, Yaver'in konağı, Arıkan Konağı, 7 Kaleli Kozan'ı oya gibi ağaca işleyerek tasarımları İnternet ve tanıtım merkezlerinden ofislerinden satışa sunuyor.

Tarihi 7 Kalesi ve konakları ahşaba oya gibi işleniyor

3 yaşındaki kızını sosyal yaşam merkezi kreşine bırakarak çalışmalara destek veren Büşra Can, "Kozan'ımıza özgü ürünleri ahşaba işliyoruz. Konak çalışması, anahtarlık, kapı askılığı ürünlerini hazırlıyoruz. El becerilerimizi geliştiriyoruz mutlu oluyoruz" dedi.

Kadınlar, modaya Kozan tarihi dokusunu işledi

Kadınlardan Tuğba Küçükateş de, bu çalışmalar kendilerini hem dinlendirip hem de mutlu ettiği ifade ederek, "Ahşaba şekil veriyoruz. Hem insana dinginlik veriyor ve mutluyuz. Mesela bir çanta yaptık Kozan'a özgü konak ve tarihi dokuyu bu çantaya işleye biliyoruz. Hem modern bir tasarım hem de ilçe tanıtımımız için çok güzel oluyor" diye konuştu.

12 Kadın Kozan tanıtımı için seferber oldu

Ahşap tasarım eğitim atölyesi Halk eğitim usta öğreticisi Alaattin Sevük, 12 kursiyerin bu çalışmada yer aldığını kaydederek, "Fazla maliyet gerektirmeden ahşap tasarımları yapıyoruz. Kozan tarihini ön plana çıkaran tasarımlar yapıyoruz. 4 ay süren kursumuz da kadınlarımız kozan tarihini ahşaba oya gibi işliyor" dedi.

Belediye Başkanı destekledi, kadınlar üretime geçti

Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı, "Burası Çukurova Kalkınma Ajansı, Kozan Kaymakamlığı, Milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirilen bir proje. Bir buçuk milyonluk belediye desteği ile aktif hale geldi. Kadınlarımız burada ahşap atölyesinde güzel ürünler ürettik. Hem ekonomiye katkı hem de tanıtıma kadınlarımız katkı sunuyor. İnternet satışlarımız, sosyal yaşam merkezinde ve belediye tesislerimizde satışlarımız başladı. Üretilen ürünleri tanıtıma sunuyoruz. Kozan'ın bir çok tarihi güzellikleri var. Buraları ahşap üzerine işleyerek konaklarımız kalemiz, köprümüz camilerimizi ahşap üzerine işliyoruz. Tepsi, anahtarlık saat ürünlerini üretim yapıyoruz. Burada kursiyerlerimiz yoğun bir şekilde geliyor ve talep güzel" diye konuştu.

Son dakika haber: Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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