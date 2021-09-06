Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar

Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da okulların açılmasıyla birlikte Türkiye-İran sınırında ikamet eden köy çocuklarının kırtasiye ihtiyacı karşılandı.

Van'da okulların açılmasıyla birlikte Türkiye-İran sınırında ikamet eden köy çocuklarının kırtasiye ihtiyacı karşılandı.

Van merkeze 85 kilometre uzaklıkla bulunan Özalp ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi'nde okuyan çocukların tüm kırtasiye ihtiyacı karşılandı. Hayırseverlerin desteğiyle iç ve dış boyası yapılarak araç gereç ihtiyaçları karşılanan Haciali İlkokulu ve Okulunda eğitimin başlamasıyla öğrencilerin kırtasiye ihtiyacı da karşılandı. Hayırseverlerin desteğiyle öğrencilere hediye ve destekleri ulaştıran İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) başta okulun iç ve dış boyasını tamamlayarak öğrencilere daha refah bir ortam hazırladı. Okulların açılmasıyla birlikte köye giden İyilikder ekibi öğrencilere kek, meyve suyu, balon ile içinde okul çantasından kalemine, resim defterinden kalem tıraş ve silgisine kadar eksiksiz hediye verdi.

İHA muhabirine konuşan İyilikder Van İl temsilcisi Salih Toprak, "Bugün Van'dan 85 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırına yakın Özalp ilçelimizin bir köyündeyiz. Buraya geliş sebebimiz okulumuzun daha önce boya ve badana işlerini yaptık, eğitim-öğretime hazır hale getirdik. İç ve dış boyası dökülmüştü, kapalı kaldığı zaman içinde baya yıpranmıştı onun tamiratını yaptık. Okullar bugün açılınca öğrencilerimize hediyeler getirdik, çanta ve kırtasiye malzemesi, anaokulu için gerekli olan araç gereçleri getirdik. Allah yardım eden tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Çocuklara dağıttığımız hediye paketi içinde okul çantası, kalem, defter, boya kalemleri ve resim defteri yani okul için gerekli tüm malzemeleri getirdik. Bundan sonra ki hedefimiz elimizden geldiğinde tüm okullarımıza, tüm çocuklarımızın kalbine dokunmak, çocuklar bizim geleceğimizdir, onların eğitimi bizim için önemlidir" dedi. - VAN

Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar
Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Alişan Mesut Akusta Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:48:26. #1.15#

title