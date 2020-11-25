Son dakika haber! Köy muhtarı pompalı tüfekle öldürüldü
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Son dakika haber! Köy muhtarı pompalı tüfekle öldürüldü

25.11.2020 21:50 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:58
Son dakika haber! Köy muhtarı pompalı tüfekle öldürüldü

Son dakika haber... Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aksungur Köyü Muhtarı Mehmet Başalan, tarla sulaması nedeniyle tartıştığı Atakan B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aksungur Köyü Muhtarı Mehmet Başalan, tarla sulaması nedeniyle tartıştığı Atakan B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tarla sulaması nedeniyle aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Atakan B., köy muhtarı Başalan'a pompalı tüfekle ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti.

Pompalı tüfekten çıkan kurşundan yara alan Muhtar Başalan, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonrası Başalan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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Başalan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Atakan B. ve babası Tuncay B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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