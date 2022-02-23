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Son dakika haber: Kosova Hükümet binası, Ukrayna bayrağının renklerine büründü

AA, Agim Sulaj - Güncel
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Son dakika haber: Kosova Hükümet binası, Ukrayna bayrağının renklerine büründü

Son dakika haberleri... Kosova Hükümeti binasına, Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için bu ülkenin bayrağı yansıtıldı.

Kosova Hükümeti binasına, Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için bu ülkenin bayrağı yansıtıldı.

Başbakan Albin Kurti, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, zaman ne kadar karanlık veya savaş ne kadar zor olursa olsun, tarihin haklıdan yana olduğunu kaydederek, "Bu kritik anlarda, Ukrayna halkı için, Kosova halkının Ukrayna halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermek için Hükümet binasını ışıklandırdık." ifadelerini kullandı.

Kurti, daha önce meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Kosova Hükümetinin, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdıklarını açıklamıştı.

Putin aynı zamanda Rus ordusunun da bu bölgelere konuşlanması talimatını vermişti.

AA / Agim Sulaj - Güncel

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