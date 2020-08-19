Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı yaşlı kadın, yüzüstü düşerek hayatını kaybetti.
19.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:47
Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı.
YÜZÜSTÜ BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA