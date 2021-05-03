Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi
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Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi

Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi.

Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Uysal'ın naaşı, memleketi Ereğli'ye getirildi.

Uysal'ın cenazesi, ilçe merkezindeki Ulu Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Medamaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uysal'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze törenine, Uysal'ın yakınları ve Şentop'un yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da katıldı.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal

20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya gelen Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1992'de Polis Akademisinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

AK Parti'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi
Eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın cenazesi Konya'da toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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