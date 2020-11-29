Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi
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Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi

29.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:34
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi

Son dakika habere göre BURSA'nın Gürsu ilçesinde, koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi düzenlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde, koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi düzenlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının alındığı dönemde, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki davullu zurnalı gelin alma eğlencesi tepki topladı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen eğlencede, bazı katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafeyi de hiçe sayması dikkat çekti. 

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Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi
Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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