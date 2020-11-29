Son dakika haber... Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi

Son dakika habere göre BURSA'nın Gürsu ilçesinde, koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi düzenlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.