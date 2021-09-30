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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık
Son dakika haber... 'YÜZDE 75'İ GEÇMEK ÜZERE YARIŞALIM'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktı.
ZONGULDAK (DHA) - 'YÜZDE 75'İ GEÇMEK ÜZERE YARIŞALIM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece Mavi il sayımız 15'e ulaştı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Yozgat, Erzincan ve Malatya'da yüzde 65'in üzerine çıktı. Bu üç ilimizin haritadaki rengi Sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçmek üzere yarışalım!" ifadelerini kaydetti.