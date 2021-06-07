Son dakika haber... Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Son dakika habere göre Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ilgın-Konya kara yolu Şeker Fabrikası mevkisinde Konya istikametinde giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 03 KH 161 tır, tali yoldan çıkan Kadir Güney'in kullandığı 07 FLT 35 plakalı otomobile çarptı.
Kaza nedeniyle sürücü Güney ile otomobilde bulunan Aykut Katar hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Dinç