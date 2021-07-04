Son dakika haber: Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı
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Son dakika haber: Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı

Son dakika haber: Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KONYA'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Yüksek Hızlı Tren hattı, bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

KONYA'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Yüksek Hızlı Tren hattı, bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Dün öğle saatlerinde başlayıp yaklaşık bir saat süren sağanak, kent merkezinde ve bazı ilçelerdeki mahallelerde etkili oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait YHT hattının Sarayönü ilçesi yakınlarındaki bölümü de sel suyuyla kaplandı. Konya-Ankara ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri iptal edildi. YHT hattı, yapılan bakım ve onarım çalışmasının ardından saat 05.00 itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı.TCDD'den yapılan açıklamada, "Konya-Sarayönü mevkisindeki sel bölgesinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak Konya-Ankara YHT hattı demir yolu ulaşımına ve YHT işletmeciliğine açılmıştır. 04.07.2021 tarihi itibarıyla Ankara-Konya-Ankara ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında tüm YHT'ler normal saatlerinde işletilecektir" ifadesi kullanıldı.

                                                                                                                 


Son dakika haber: Konya'da sel sonrası YHT hattı ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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