Son dakika haber! Konya'da okulda yangın paniği
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Son dakika haber! Konya'da okulda yangın paniği

Son dakika haber! Konya'da okulda yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Konya'nın Yunak ilçesinde bir okulun bahçesinde çıkan yangında yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir okulun bahçesinde çıkan yangında yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesinde bulunan Hacı Tekin İlkokulu'nun bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, okul binasına bitişik vaziyette olan polyester güvenlik kabininin yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan polyester kabinden yoğun şekilde dumanların yükselmesi çevrede paniğe sebep oldu. Polis ekipleri okul çevresinde tedbir alırken, okula gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan kabin okul binasının duvarı ve çatısına da zarar verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, okulun bahçesine giren küçük yaşta bir çocuğun kabini yaktığı iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Son dakika haber! Konya'da okulda yangın paniği
Son dakika haber! Konya'da okulda yangın paniği
Son dakika haber! Konya'da okulda yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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