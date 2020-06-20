Son dakika haber! Konya'da flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Konya'da flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira ceza

Gelen son dakika haberine göre Konya'da yasak olmasına rağmen flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Son dakika haber! Konya'da flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira ceza
20.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:34

Konya'da yasak olmasına rağmen flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şubesi ekipleri, Altınekin ilçesinde yasa dışı av yaptığı belirlenen bir kişiyi yakaladı.

Şahsın vurduğu 2 flamingo ve 1 suna kuşu ile av tüfeğine el konuldu.

El konulan canlı keklik ise görevliler tarafından tekrar doğaya salınırken, söz konusu kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 13 bin 237 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Salgının başından beri bir ilk gerçekleşti! Koronavirüse esir düşen Brezilya'da bir günde 54 bin vaka 1206 ölüm Haber
Salgının başından beri bir ilk gerçekleşti! Koronavirüse esir düşen Brezilya'da bir günde 54 bin vaka 1206 ölüm
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Semih Özsoy Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Milli İnşaat Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Konya'da flamingo ve sunu kuşu avı yapan kişiye 13 bin 237 lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 10:39:17. #1.14#
title