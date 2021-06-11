Son dakika haber | Konya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Konya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haber | Konya'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanması"nda yer aldığı ileri sürülen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya

Son dakika haberi! FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASINA YÖNELİK DAVADA KARAR
Son dakika haberi! FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASINA YÖNELİK DAVADA KARAR
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık 'terör örgütüne üye olmak' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına...
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasında, 6 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Selçuk Balcı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Konya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 13:12:10. #1.13#

title