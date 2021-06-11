Son dakika haber | Konya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
Son dakika haber: Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanması"nda yer aldığı ileri sürülen 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya