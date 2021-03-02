Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı
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Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı

02.03.2021 17:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:14

Son dakika gündem haberine göre Kıraathanede hazırlık yapılması Müşteriye çay ikram edilmesi Lokantadan görünüm Müşteriye yemek servisi yapılması MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane,...

Kıraathanede hazırlık yapılması

Müşteriye çay ikram edilmesi

Lokantadan görünüm

Müşteriye yemek servisi yapılması MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı
Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı
Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı
Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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