Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı

Son ankette büyük sürpriz! Seçim barajını sadece üç parti geçebiliyor

Son dakika gündem haberine göre Kıraathanede hazırlık yapılması Müşteriye çay ikram edilmesi Lokantadan görünüm Müşteriye yemek servisi yapılması MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane,...