Son dakika haber: Kontrollü normalleşme süreci başladı
Son dakika gündem haberine göre Kıraathanede hazırlık yapılması Müşteriye çay ikram edilmesi Lokantadan görünüm Müşteriye yemek servisi yapılması MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane,...
Kıraathanede hazırlık yapılması
Müşteriye çay ikram edilmesi
Lokantadan görünüm
Müşteriye yemek servisi yapılması MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Manisa'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır