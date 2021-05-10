KOMŞU ÇİFTİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE
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KOMŞU ÇİFTİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, kızlarına mesaj atması nedeniyle kendisinden şikayetçi olan komşuları Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'yu (42) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu (53), adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te, kızlarına mesaj atması nedeniyle kendisinden şikayetçi olan komşuları Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'yu (42) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu (53), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre yaklaşık 2 yıl önce karşılıklı evlerde oturduğu komşusunun kızı K.A.'ya (20), Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum yazılı mesaj attı. K.A.'nın babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile, dün evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfek ile Serkan Akarsu ve Gülseven Akarsu'ya 5 el ateş etti. Olayı görenler durumu 112 Acil ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Akarsu çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Olayın ardından Mehmet Akkuzu gözaltına alınırken, pompalı tüfeğe el konuldu. Mehmet Akkuzu jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KOMŞU ÇİFTİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE
KOMŞU ÇİFTİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE
KOMŞU ÇİFTİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE
KOMŞU ÇİFTİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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