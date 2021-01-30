Kompresör ile hava verilen traktör lastiği patladı! O anlar kameraya yansıdı
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Kompresör ile hava verilen traktör lastiği patladı! O anlar kameraya yansıdı

30.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:08

Erzincan'da tamir edilen lastik hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırlarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Sanayi Sitesi'nde bir lastikçide tamir edilen lastiğe, usta tarafından kompresörle hava verilmeye başlandı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik, yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırladı.

PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTILAR

Bir kişi, düşen lastiğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte yakındaki kişilerin panik içerisinde kaçtıkları görüldü.

Kompresör ile hava verilen traktör lastiği patladı! O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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