Kompresör ile hava verilen traktör lastiği patladı! O anlar kameraya yansıdı

Eski Sanayi Sitesi'nde bir lastikçide tamir edilen lastiğe, usta tarafından kompresörle hava verilmeye başlandı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik, yerden yaklaşık 10 metre yükseğe fırladı.

PANİK İÇERİSİNDE KAÇIŞTILAR

Bir kişi, düşen lastiğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte yakındaki kişilerin panik içerisinde kaçtıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı