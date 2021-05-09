Son dakika haberi: Husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalıştıkları sırada av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalıştıkları sırada av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şahinler Mahallesi'nde Mehmet A. (53), tarlada çalıştığı sırada daha önce husumetli olduğu öğrenilen Serkan Akarsu'nun (45) yanına giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, yanındaki av tüfeğiyle Serkan ve eşi Gülseven Akarsu'ya (42) ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman