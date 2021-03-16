Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi
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Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi

16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:47

Kocaeli'nde icra için bir eve giden avukat, ev sahibi tarafından göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırgan gözaltına alındı.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Y.Y. isimli şahıs icra için, icra memurları ile birlikte evine gelen avukat E.A.'ya silah çekerek avukatı göğsünden vurdu. Yaralı avukat için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (4)
YORUM: POLIS ILE GITMELIYDI
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AKÇAABATLISELÇUK: Haciz işi doğru değildir .ADAM ZATEN SIKINTIDA ,FAZLA MALI OLUR O BAŞKA .Kanunda bir değişiklik herkesi rahatlatır
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D: Yangına körükle gitmişsin. milletin canı burnunda zaten
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