Son dakika haber: Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı tutuklandı
AA - Şahin Oktay - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen R.Ş'nin savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüpheli R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün çıkan kavgada R.Ş. (32) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan İ.A. (24), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan R.Ş, polise teslim olmuştu.
AA / Şahin Oktay - Güncel