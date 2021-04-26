Son dakika haber | Kızını evinde ölü bulan annenin ifadesi ortaya çıktı
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Son dakika haber | Kızını evinde ölü bulan annenin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haber | Kızını evinde ölü bulan annenin ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir notla 37 yaşındaki kızını evinde ölü bulan annenin verdiği ifade ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir notla 37 yaşındaki kızını evinde ölü bulan annenin verdiği ifade ortaya çıktı. Annenin ifadesinde, kızının yaklaşık 2 senedir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirtti.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Çiğdem Özdemir'in (37) dün saat 15.30 sıralarında yanına gelen annesi içeri girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özdemir'in hayatının kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerde evde piknik tüpü gazının açık olduğu, yoğun gaz kokusu bulunduğunu belirlerken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not buldu. Bir çocuk annesi Özdemir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki korona virüs testinin ardından Özdemir'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesinin ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan Çiğdem Özdemir'in ölümü sonrası annesinin verdiği ifade ortaya çıktı. Annesinin ifadesinde, kızının yaklaşık 2 senedir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını ve 4-5 aydır kendisinde kaldığını belirterek, "Kızım bazen kafasını dinlemek için kendi evine gidiyordu. Bazen kendi evinde kalıyordu" dedi. - ANTALYA

Son dakika haber | Kızını evinde ölü bulan annenin ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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