Son dakika gündem: MARDİN Kızıltepe'de çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimi
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Son dakika gündem: MARDİN Kızıltepe'de çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimi

Son dakika haberleri: Kızıltepe'de çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimiMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zabıta üniformaları giyen çocuklarla birlikte kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı.

10.09.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:37

Kızıltepe'de çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zabıta üniformaları giyen çocuklarla birlikte kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Kaymakam Hüseyin Çam'ın eşlik ettiği denetimlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi.

Kızıltepe'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere Kaymakam Hüseyin Çam ile birlikte zabıta üniformaları giyen çocuklar da katıldı. Ekipler, halka açık yerlerde tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol edip, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimde maskesi olmayan vatandaşlara da maske verildi. Salgının kontrol altına alınmasını arzuladıklarını belirten Kaymakam Hüseyin Çam, şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşlarımızla birlikte koronavirüsle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İş yerleri denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Toplu ulaşım denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an itibarıyla Kızıltepe'de sahada 52 ekibimiz bulunmakta. Bu 52 ekibimiz merkez ve kırsal mahallelerimizde polis ve jandarma ile sivil toplum kuruluşlarından oluşturduğumuz ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlerde vatandaşlarımızı bilgilendirme, bilinçlendirme ve uyarıcı mahiyette ki ikazlarımız devam ediyor. Ancak bu ikazlarımıza yeteri kadar hassasiyet göstermeyen vatandaşlarımıza cezai müeyyidemizi uyguluyoruz. Buradaki en önemli amacımız, bu virüsün yayılma hızını olabildiğince azaltılması ve vaka sayılarının olabildiğince düşürülmesini sağlamak, bu hastalığı kontrol altında tutabilmektir. Bundan sonraki süreçte de bu denetimlerimizi aynı titizlikle sürdüreceğiz."

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Son dakika gündem: MARDİN Kızıltepe'de çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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