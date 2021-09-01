Son dakika haber... Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (3)
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Son dakika haber... Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (3)

Son dakika haber... Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (3)
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIManisa'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne, kendisinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralanmasına neden olan TIR şoförü Ali Civan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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