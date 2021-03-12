Son dakika haber | Kırklareli'nde "Narkorehber" ile "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projeleri tanıtıldı

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Narkorehber" ile "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projeleri tanıtıldı.

Fevzi Çakmak Bulvarı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kurulan stantta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projelere ilişkin konuşması dinletildi.

Daha sonra Kırklareli Vali Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Zafer Bilen tarafından vatandaşlara projeler hakkında bilgi verildi, broşürler dağıtıldı.

Bilgin, yaptığı konuşmada, özellikle "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Aileyi en iyi takip edenin anne olduğunu ifade eden Bilgin, çocuklarında olan değişimleri en iyi fark edebilecek kişinin de anne olduğunu kaydetti.

Annelerin mücadelesi ile narkotik olaylarının da önüne geçilebileceğini dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"Bağımlılık Eylem Planı kapsamında bu yıl yeni uygulamaya geçirdiğimiz projede şuna dikkat ediyoruz. Sadece polisin jandarmanın yakalaması, suçluyla mücadelenin nihai amacına ulaşmasını sağlayan bir yöntem değil. Bunun eğitim ayağı var, tedavi süreci var, rehabilitasyon süreci var, gerekirse toplumda istihdamla ilgili problemler varsa onunla ilgili yöntem izlenmesi gerekiyor.

Maalesef dünya son dönemde sadece doğal değil, sentetik uyuşturucu riskiyle karşı karşıya. Bu riski de minimize etmemiz, azaltmamız gerekiyor. Annelerin de duyarlılıklarını üst seviyede tutup bu projede nihai hedefin sürdürülebilir bir yaşam ve bağımlılığın azaltıldığı hatta bitirildiği bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Ama el ele vermemiz gerekiyor. Sorumlu arayarak çözüme ulaşamayız."

Çengeloğlu da tüm dünyanın uyuşturucu ile mücadele verdiğini belirterek, özellikle gençlerin korunması için mücadele verdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran