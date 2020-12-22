İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı
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İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:11

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı köyü yolu üzerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 39 TA 555 plakalı otomobil ile 39 BE 526 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma kuvvetleri ve itfaiye ekibi intikal etti. Araçta bulunan Ceyhun Tangül ile Serkan Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Sadullah Çelik, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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