İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 39 TA 555 plakalı otomobil ile 39 BE 526 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma kuvvetleri ve itfaiye ekibi intikal etti. Araçta bulunan Ceyhun Tangül ile Serkan Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Sadullah Çelik, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı