KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:03

Kırıkkale'de bahçedeki 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de bahçedeki 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir çiftçiye ait koyun, bahçede otladığı sırada yaklaşık 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan yetiştirici, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hayvanı düştüğü yerden çıkartarak, sahibine teslim etti.

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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