Son dakika haber... Kırıkkale'de kıraathaneye polis baskını: 9 kişiye 56 bin 250 TL ceza

Son dakika habere göre KIRIKKALE'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye 56 bin 250 TL ceza kesildi.

KIRIKKALE'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye 56 bin 250 TL ceza kesildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu kıraathaneye baskın yapan ekipler, oyun oynayan 9 kişiyi tespit etti. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, oyun oynayan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer TL'den toplam 56 bin 250 TL ceza uyguladı.Polis, iş yeri hakkında da idari işlem başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN