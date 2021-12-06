3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Kilis'te dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
KİLİS (AA) - Kilis'te dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı otomobilin Mehmet Şanlı Mahallesi'nde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı otomobille çarpıştığı kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15), taburcu edildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anı görüntüsünde, iki otomobilin çarpışması ve ardından kontrolden çıkarak yol kenarındaki park halinde bulunan araçlara çarpması yer aldı.