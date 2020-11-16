Son dakika haberi! "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü'nde sonbahar güzelliği

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan edilen Hafik Gölü, sonbaharda oluşan sisle birlikte güzel görüntü oluşturuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kesin korunacak hassas alan edilen Hafik Gölü, sonbaharda oluşan sisle birlikte güzel görüntü oluşturuyor.

Hava sıcaklığının, gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu. Hafik Gölü'nün kıyısında bazı kesimler ise soğuk havanın etkisiyle buz tabakasıyla kaplandı.

Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Hafik Gölü, oluşan sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Dört mevsim ayrı güzellik yaşanan Hafik Gölü, piknikçiler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz