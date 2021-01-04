Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu
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Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu

04.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:37

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs, oturduğu lojmanın bahçesinde vatandaşlar tarafından portakal ağacına asılı halde ölü bulundu. Şahsın cansız bedenini gören vatandaşlar, pandemi sebebiyle olay yerine yaklaşmadan polisi aradı.

Memleketi Kırşehir'den Kemer'e gelerek yaz sezonunda Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin plajında güvenlik görevlisi olarak çalışan Dilaver Dündar, saat 14.30 sıralarında Kiriş Caddesi 51 numaralı binanın önündeki portakal ağacına iple asılı halde bulundu.

VATANDAŞLAR CANSIZ BEDENİ GÖRDÜ

Şahsın cansız bedenini gören vatandaşlar, pandemi sebebiyle olay yerine yaklaşmadan polisi aradı. Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısı ve Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cansız beden, önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HAVACI BORLU GAZOZ CEMİL: İNTİHAR CİNNET CİNAYET MEMLEKET İYİYE GİTMİYOR.
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