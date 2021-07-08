Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu

Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası sel meydana gelirken, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de bölgede incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası sel meydana gelirken, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de bölgede incelemelerde bulundu.

Ormanlı Beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış, sele neden olurken esnaf ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Derelerde yükselen suların aniden belde merkezine gelmesi ile bir çok dükkan sular altında kaldı. Belediye binası yanındaki alanda park halinde olan otomobiller ve patpat diye tabir edilen tarım araçları suya gömüldü. Sel felaketinin ardından Kdz. Ereğli Kaymakamı ve protokol ile AFAD yetkilileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ormanlı Belediye ekipleri ile Kdz. Ereğli Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sel felaketinin ardından enkazı kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş de Ormanlı'ya gelerek sel felaketinden etkilenen esnaf ile konuştu. Bölgede incelemelerde bulunan Keleş ve ekibi, yaşanan sıkıntıları dinlerken Başkan Bayram Başol ile istişarede bulundu. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meksika'da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekleri personel kurtardı
Meksika'da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekleri personel kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Salih Uçan Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:03:58. #1.16#

title