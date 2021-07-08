Son dakika haber! Keleş, sel yaşanan beldede incelemelerde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası sel meydana gelirken, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de bölgede incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası sel meydana gelirken, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de bölgede incelemelerde bulundu.

Ormanlı Beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış, sele neden olurken esnaf ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Derelerde yükselen suların aniden belde merkezine gelmesi ile bir çok dükkan sular altında kaldı. Belediye binası yanındaki alanda park halinde olan otomobiller ve patpat diye tabir edilen tarım araçları suya gömüldü. Sel felaketinin ardından Kdz. Ereğli Kaymakamı ve protokol ile AFAD yetkilileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ormanlı Belediye ekipleri ile Kdz. Ereğli Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sel felaketinin ardından enkazı kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş de Ormanlı'ya gelerek sel felaketinden etkilenen esnaf ile konuştu. Bölgede incelemelerde bulunan Keleş ve ekibi, yaşanan sıkıntıları dinlerken Başkan Bayram Başol ile istişarede bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı