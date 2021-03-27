Son dakika haber! Kazakistan'da "Dünya Saati" eylemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'nın ışıkları kapatıldı
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Son dakika haber! Kazakistan'da "Dünya Saati" eylemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'nın ışıkları kapatıldı

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kazakistan'da 'Dünya Saati' eylemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'nın ışıkları kapatıldı

Son dakika haberi... NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda başta olmak üzere yaklaşık 150 bina iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla karanlığa büründü.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda başta olmak üzere yaklaşık 150 bina iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla karanlığa büründü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından her yıl küresel düzeyde iklim değişikliğine "Hayır" demek amacıyla düzenlenen "Dünya Saati" eylemi kapsamında yerel saatle 20.30 ile 21.30 arasında ülkedeki bazı binalar karanlığa gömüldü.

Özellikle başkent Nur Sultan'da aralarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda, Bayterek Kulesi, Astana Opera Tiyatrosu, Hazret Sultan Camisi, Kazakistan Milli Müzesi, Han Çadırı Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin de bulunduğu 150 sembolik bina bir saat boyunca dekoratif amaçlı ışıklarını kapattı.

Konuyla ilgili Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde "Dünya Saati" eylemine ilginin giderek arttığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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