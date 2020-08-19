Son dakika haber | Kazada yaşamını yitiren Utku'nun, organları 3 kişiye umut oldu
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Son dakika haber | Kazada yaşamını yitiren Utku'nun, organları 3 kişiye umut oldu

Son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Utku Boz'un (20), ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye can olacak.

Son dakika haber | Kazada yaşamını yitiren Utku'nun, organları 3 kişiye umut oldu
19.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:59

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Utku Boz'un (20), ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye can olacak.

Ayvalık'a bağlı turistik Altınova Mahallesi sahil mevkiindeki SSK Sitesi önünde kurulan pazar girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Boz'un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlandı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kazanın ardından tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Utku Boz'un ailesi tarafından bağışlanan iki böbrek ve karaciğerinin, Bursa'da organ bekleyen üç kişiye umut ışığı olduğunu açıkladı. Yavuzyılmaz, "Vefatı ile diğer hastalara umut olan merhuma yüce Allahtan rahmet, organ bağışına evet diyerek cana can katan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" dedi.Utku Boz'un cenazesi yarın öğleyin Altınova Orta Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ayvalık Mezarlığı'na defnedilecek.

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Kaynak: DHA

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