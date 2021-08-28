KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
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KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Osman Kapusuz (25), memeleketi Amasya'da, imam olan babası Veysel Kapusuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ANKARA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Osman Kapusuz (25), memeleketi Amasya'da, imam olan babası Veysel Kapusuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazında helalik alan baba Kapusuz'un 'Çok cenaze yıkadım, çok cenaze namazı kıldırdım ama en acısı da bu. Allah, bana öyle bir güç verdi ki, evladımın namazını kıldıracağım' demesi herkesi üzüntüye boğdu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Aytekin Mert Ç. (23) yönetimindeki 06 YT 101 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp yan devrildi. Araçtaki yolcu TSK'da astsubay olarak görev alan Osman Kapusuz (25), kırılan yan camdan dışarı düşüp, aracın altında kaldı. Sürücü Aytekin Mert Ç. de kazada yara aldı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Osman Kapusuz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Osman Kapusuz'un cenazesi bugün memleketi Amasya'ya gönderildi. Kapusuz'un cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kapusuz'un kardeşi Hasan Kapusuz (16), askeri yetkililerden abisinin kıyafetlerinin kendisine verilmesini rica etti. Kentte Şirvanlı Cami'de imam olarak görev yapan baba Veysel Kapusuz, kaza yaşamını yitiren oğlunu tanıyanlardan ve arkadaşlarından helallik istedi. Cenaze namazı sırasında baba Kapusuz, 'Çok cenaze yıkadım, çok cenaze namazı kıldırdım. Ama en acısı da bu. Allah, bana öyle bir güç verdi ki, evladımın namazını kıldıracağım. Bana, 'baba ben asker olmak istiyorum, bana müsaade edersen asker olacağım' demişti. Ben de müsaade ettim ve hakkımı da helal ettim? dedi.

Cenazede taziyeleri kabul eden anne Ünzile Kapusuz ise güçlükle ayakta durabildi. KılInan cenaze namazının ardından Astsubay Osman Kapusuz, Tekirde Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
KAZADA ÖLEN ASTSUBAYIN CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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