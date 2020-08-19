Son dakika haber... Kaza yaptırdı, ortadan kayboldu Son dakika habere göre Kaza yaptırdı, ortadan kayboldu Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya neden olduğu iddia edilen üçüncü otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza yaptırdı, ortadan kayboldu

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya neden olduğu iddia edilen üçüncü otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 02.00 sıralarında İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kolçelik kavşağından Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Samet Aksu'nun kullandığı 15 SA 500 plakalı otomobil, Mustafa Zeybek yönetimindeki 32 FT 720 plakalı aracı sollamak istedi. Sollama için sol şeride geçtiği sırada arkadan aşırı süratle gelen ve plakası alınamayan bir otomobil, 15 SA 500 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Samet Aksu'nun kullandığı otomobil, 32 FT 720 plakalı araca vurdu. Çarpma sonucu yoldan çıkan 32 FT 720 plakalı otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, kazaya neden olduğu iddia edilen ve olay yerinden kaçan araçla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA