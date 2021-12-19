Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de polis kontrol noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli, gözaltına alındı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de polis kontrol noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıdaki kentlere uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Takibe alınan iki araç, Kayseri-Malatya kara yolu polis uygulaması noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin yaptığı aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgu için polis merkezine götürüldü.


Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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