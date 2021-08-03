Son dakika haber! Kayseri'de kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haber: Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde komşular arasında meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde komşular arasında meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye, Palas Mahallesi'nde 31 Ağustos Cumartesi günü A.B. ve oğlu İ.B. ile komşuları İ.Y. ve kardeşi B.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede yaralanan baba oğul ve iki kardeş çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İ.Y, B.Y. ve A.B. tedavilerinin ardından taburcu edildi. İ.B. ise hastanede gördüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili tedavisinin ardından gözaltına alınan B.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün