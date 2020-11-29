Son dakika haber: Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

29.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:56
Son dakika haber: Kayseri'de bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir apartman dairesinde sobadan çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir apartman dairesinde sobadan çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu 1 Sokak'ta bulunan apartmanın üçüncü katındaki bir dairede sobadan yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

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Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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