Son dakika haber | Kaymakam ve Başkan'dan denetim Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de sahaya çıktı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de sahaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Hüyük Belediyesi Zabıta Teşkilatı mensuplarından oluşan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetime ilçede görev yapan kamu kurumlarının yöneticileri de eşlik etti. Bu kapsamda, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelen İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilinçlendirmeye yönelik güncel bilgilendirmelerde bulundu.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakam Şenoğlu ve Belediye Başkanı Çiğdem, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA