Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haber | Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.
İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.
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