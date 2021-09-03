Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü
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Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü

Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kasımpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı kaza sırasında orda olan bir şahıs dehşet dolu dakikaları anlattı.

Kasımpaşa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı kaza sırasında orda olan bir şahıs dehşet dolu dakikaları anlattı. Büyük korku yaşadığını söyleyen görgü şahidi ölümden döndüğünü anlatırken, kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının kimliği belli oldu.

Kaza, saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, süratli giden 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın sürücü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği iddia edildi.

Hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Korkunç kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu. Talihsiz kadının isminin Suzan Metin (63) olduğu öğrenildi.

Dehşet anlarını anlattı

Dehşet anlarını anlatan bir görgü şahidi ise "Tezgahımı kuruyordum kafamı çevirdim. Araba hızlı vaziyette geliyordu. Araba otobüs durağına daldı. Yolcuların üzerine doğru geldi. İnsanlar savruldu. Ben de son anda ölümden döndüm. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Biraz telaş oldu, moralim bozuk" dedi.

Öte yandan otobüs durağına dalan hafif ticari araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü
Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü
Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü
Son dakika haber! Kasımpaşa'daki feci kazada ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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