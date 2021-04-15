Son dakika haber! Kars'ta kazalara karşı tarım araçları daha görünür olmak için artık reflektör takacak

Son dakika gündem haberi... Kars'ın Digor ilçesinde tarım araçları ve traktörler nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesiyle 400 traktör römorkuna 800 reflektör takıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde tarım araçları ve traktörler nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla "Reflektör Tak Görünür Ol" projesiyle 400 traktör römorkuna 800 reflektör takıldı.

Valilik koordinesinde Digor Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan projede, özellikle yaz aylarında tarım araçları nedeniyle meydana gelen kazların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Digor ilçe girişinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Nebi Kerenciler, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Taşkın Kılıç ve İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi traktörlerin römorklarına reflektör taktı.

Kaymakam Zengince, burada yaptığı konuşmada, kazaları en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Zengince, "Digor, tarım ve hayvancılık noktasında çok zengin bir ilçemiz. İlçemizde çok sayıda traktör bulunmakta, tabi traktörlerimiz hem tarımsal faaliyetlerinin sürdürebilmek hem de farklı sebeplerden dolayı kara yollarında sefer halinde bulunmaktadır. Bu seferler hem gece hem de gündüz faaliyetlerini icra etmektedir. Özellikle gece kara yolunda çıktıklarında römorklarında reflektör dediğimiz ışıklandırıcı, aydınlatıcı alet olmadığı zaman kara yollarında trafik kazalarına sebebiyet vermektedir." diye konuştu.

Zengince, traktörlerin, tarım araçlarının trafikte daha görünür olabilmesi için "Reflektör Tak Görünür Ol" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik