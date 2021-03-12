Son dakika haber: Karaman'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu
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Son dakika haber: Karaman'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

12.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:05
Son dakika haber: Karaman'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişi iş yerinde ölü bulundu.

Görmeli köyünün yaylasında lokanta işleten Ahmet Özçelik'ten (36) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.

İş yerinde yatakhane olarak kullanılan bölüme giren yakınları, Özçelik'i hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Özçelik'in öldüğünü tespit etti.

Özçelik'in cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bardak

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