Son dakika haber | Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi - Haberler
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Son dakika haber | Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi Sivas'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

SİVAS (İHA) - - Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

SİVAS - Sivas'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi.

Sivas'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yaklaşık bir gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi. Bunu fırsata çeviren çocuklar tepsi, kızak, poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendiler. Çocuklar kar tatili için Vali Salih Ayhan'a teşekkürlerini ilettiler.

Son dakika haber | Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

Son dakika haber | Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

Son dakika haber | Kara hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

Sivas, kar, Güncel, Haber

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