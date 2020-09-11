Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti Osmaniye'de 16 yaşındaki Alihan Göknar, motosiklet ile seyir halindeyken önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atarak kaza yaptı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Göknar, yaşam savaşını kaybetti.

Osmaniye'de motosiklet ile otoyolda seyir halindeyken önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atarak kaza yapan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. BARİYERLERE ÇARPTI Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye güney çevre yolunda Kurban Bayramı arefesinde meydana geldi. Otoyolda kendi kullandığı motosiklet ile ilerleyen 16 yaşındaki Alihan Göknar'ın önüne kaplumbağa çıkınca, motosikletli genç, kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atarak bariyerlere çarptı. 40 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak Osmaniye'deki bir hastaneye kaldırılan Alihan Göknar, yaklaşık 40 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi. Alihan Göknar Kaynak: İHA