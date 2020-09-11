Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti
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Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti

Osmaniye'de 16 yaşındaki Alihan Göknar, motosiklet ile seyir halindeyken önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atarak kaza yaptı. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Göknar, yaşam savaşını kaybetti.

Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti
11.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:00

Osmaniye'de motosiklet ile otoyolda seyir halindeyken önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atarak kaza yapan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye güney çevre yolunda Kurban Bayramı arefesinde meydana geldi. Otoyolda kendi kullandığı motosiklet ile ilerleyen 16 yaşındaki Alihan Göknar'ın önüne kaplumbağa çıkınca, motosikletli genç, kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atarak bariyerlere çarptı.

40 GÜN SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak Osmaniye'deki bir hastaneye kaldırılan Alihan Göknar, yaklaşık 40 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kaplumbağayı ezmemek için frene basıp takla atan motosikletli, hayatını kaybetti
Alihan Göknar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
LEYLA: Mekânın cennet olsun...
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